Lucky loser et qualifié pour les quarts de finale à l’Open d’Orléans après avoir battu Fernando Verdasco et Arthur Rinderknech, Hugo Grenier est revenu en confé­rence de presse sur son amitié avec Daniil Medvedev avec qui il a partagé les instal­la­tions de l’Elite Tennis Center à Cannes pendant plusieurs années.

« Medvedev, je l’ai beau­coup côtoyé (au Élite Tennis Center de Jean‐René Lisnard, à Cannes, NDLR), je me suis beau­coup entraîné avec lui. On a diné ensemble à New‐York avant sa victoire. À titre personnel, je m’ins­pire pas mal de lui. C’est quel­qu’un qui a beau­coup travaillé. C’est incroyable ce qu’il fait donc ça a été cool pour moi de l’avoir côtoyé pendant pas mal d’an­nées. Je m’ins­pire de sa façon de travailler, et même de son style de jeu que j’aime beau­coup. Il est très très malin sur le court. »