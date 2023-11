Alerte à Mal…aga ! 🚨



Pour la 4ème fois seule­ment, Novak Djokovic a perdu un match après s’être procuré une balle de match :

❌ 2007 vs Youzhny à Rotterdam (3 BdM)

❌ 2009 vs Nadal à Madrid (3 BdM)

❌ 2018 vs Cilic au Queen’s (1 BdM)

❌ 2023 vs Sinner en Coupe Davis (3 BdM) pic.twitter.com/dNdBy7KChH