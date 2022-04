La France n’a pas été épar­gnée par le tirage au sort pour la phase de groupes de la Coupe Davis 2022 (14 au 18 septembre). Son capi­taine, Sébastien Grosjean, ne se fait pour­tant pas trop de soucis malgré la qualité des adversaires.

« Nous irons donc jouer en Allemagne cette phase de groupes. C’est une poule assez homo­gène, avec l’Allemagne d’Alexander Zverev qui aura l’avan­tage de jouer à domi­cile devant son public. La Belgique de David Goffin et l’Australie d’Alex de Minaur sont égale­ment de vraies nations de Coupe Davis. C’est une belle poule et il faudra terminer dans les deux premiers pour se quali­fier pour la phase finale. Il faudra donc être très solide car nous allons repartir sur un format avec deux simples et un double. Je suis confiant car je dispose d’une équipe soudée. D’ici ce rendez‐vous, il faudra que les joueurs obtiennent de bons résul­tats. Et s’ils conti­nuent de progresser indi­vi­duel­le­ment, l’équipe sera encore meilleure », a déclaré le leader de l’équipe de France de Coupe Davis dans un commu­niqué de la FFT.