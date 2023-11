Miomir Kecmanovic a su se reprendre après la perte du premier set. Par la suite, bien encou­ragé par son team, le Serbe n’a jamais laissé respirer Lorenzo Musetti. En confé­rence de presse, Miomi a insisté sur l’am­biance de folie qui galva­nise un joueur.

« Je pense que cela vous donne une moti­va­tion supplé­men­taire, vous savez, une énergie supplé­men­taire pour y arriver, vous savez, parce que vous savez que vous vous battez pour tout le monde et pas seule­ment pour vous. Je pense que ce genre d’énergie fait toujours ressortir ce qu’il y a de meilleur en vous. On assiste toujours à des matches fous en Coupe Davis. Tout le monde le ressent et tout le monde essaie de donner le meilleur de soi‐même quand c’est important.