Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en trois sets face à Miroir Kecmanovic, ce samedi lors du premier match de la demi‐finale de la Coupe Davis oppo­sant l’Italie à la Serbie, Lorenzo Musetti a reconnu s’être blessé pendant l’ul­time set.

« Comme vous pouvez le voir, je suis vrai­ment triste et déçu de la façon dont le match s’est terminé. Je veux féli­citer Miomir, parce qu’il a mérité sa victoire. Je suis heureux pour lui, parce qu’il a montré un excellent niveau et une grande constance jusqu’à la fin. Malheureusement, au début du troi­sième set, j’ai ressenti quelque chose. Bien sûr, cela a eu un impact sur mon jeu, menta­le­ment et physi­que­ment. J’ai donc commencé à me déplacer plus lente­ment et à servir plus lente­ment, ce dont Miomir a bien sûr profité. C’était assez facile pour lui de terminer le match. »