Très bel entre­tien réalisé par Franck Ramella de l’Equipe au sujet du fameux match décisif perdu par Paul Henri Mathieu en finale de Coupe Davis en à Bercy en 2002. Rarement le nouveau capi­taine de l’Equipe de France s’est exprimé avec autant de justesse sur cet évène­ment qui avait fait pleurer la planète tennis.

Paradoxalement, Paulo explique que si la défaite avait été cruelle, il avait su faire front jusqu’à un rendez‐vous médical quelques jours plus tard. Extraits.

« Durant ma conva­les­cence, je suis allé faire une écho­gra­phie à l’hô­pital de la Pitié‐Salpêtrière et en atten­dant dans la salle d’at­tente, je prends un journal, Psychologie Magazine, que j’ouvre complè­te­ment par hasard et je vois ma photo. Je me dis : « C’est bizarre, je n’ai pas le souvenir d’avoir donné une inter­view. » Il y avait en gros titre : « Les Français au mental friable ». Et là, ça m’a fait mal, très mal. Je me souviens encore du moment. J’ai eu un choc parce que j’étais aux anti­podes de me consi­dérer comme ça. Pour moi, rien ne pouvait m’at­teindre. J’avais perdu en finale de Coupe Davis, oui c’était hyper dur, j’avais fait perdre l’équipe, mais deux jours après je m’étais dit : « Ce n’est pas grave ! L’année prochaine, on va la gagner et je gagnerai aussi ! » J’en étais persuadé, j’étais remonté à bloc »