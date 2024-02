L’ancien joueur italien a bien voulu analyser le jeu de Carlos Alcaraz. Selon lui, il y a un risque que Carlos puisse passer à côté d’une grande carrière.

« Alcaraz est fou sur le plan tech­nique, même physi­que­ment, mais menta­le­ment il est à des années lumières de Sinner. Il cherche quelque chose de plus que l’es­sen­tiel, il semble souvent qu’il s’amuse et implique le public parce qu’il voit le tennis comme un film. Il ne se contente pas de faire le point, il veut le faire en effec­tuant un double saut périlleux avec un saut périlleux. Ce sont des choses spec­ta­cu­laires, des moments qui rendent fou, mais qui parfois nous font perdre des matchs. Il y a des moments où on peut s’emballer, mais avec 3–3 dans le troi­sième set il faut être concret, ça a raté là ces derniers temps. Il a deux ans de moins que Sinner, s’il parvient à le cana­liser, il sera un splen­dide joueur à admirer long­temps. Sinon, ce sera quelqu’un de talen­tueux avec des pics très élevés et des chutes soudaines »