Dans un long entre­tien accordé à la Provence, « Jeff » parle tennis à sa façon et c’est toujours précis et décalé. Interrogé au sujet de Nole, il a donc livré son analyse même si son coeur bat encore et toujours pour Roger Federer.

« Quand je vois Djokovic faire un écart facila, ou dans le même échange en faire quatre et arriver à tirer un passing en bout de course je me dis qu’il y a un truc qui ne va pas. C’est hallu­ci­nant d’al­lier cette souplesse, cette puis­sance, cette vista et cette déter­mi­na­tion. Il y a vrai­ment un un truc hors‐norme. Federer est le joueur que j’ai préféré mais Djokovic est le plus grand de l’histoire »