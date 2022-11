L’Australien Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial en double, ne digère pas le sacre du Canada dimanche face à ses compa­triotes. Après avoir déjà remis en ques­tion la victoire de Felix Auger‐Aliassime et des siens sur son compte Twitter, le double lauréat de l’épreuve (1999 et 2003) s’est lâché sur la radio Wide World of Sports.

« Je vais avoir l’air d’un mauvais perdant, mais je m’en fiche un peu. Le Canada n’au­rait même pas dû être en finale. Ils ont perdu en avril face aux Pays‐Bas (en phase de quali­fi­ca­tions, ndlr). Ils ont reçu un laissez‐passer et ont eu le droit à seconde chance pour parti­ciper à cet événe­ment (suite à l’ex­clu­sion de la Russie, ndlr). On ne gagne pas la Coupe Davis sur une deuxième chance, il faut rées­sayer l’année suivante. Mais ils ont un sérieux asté­risque au‐dessus de leur nom, ce qui est regret­table. Je suppose proba­ble­ment que l’ITF aurait souhaité que l’Australie remporte la compé­ti­tion. Si vous changez les règles en milieu d’année, la compé­ti­tion n’a plus la même valeur qu’avant. »