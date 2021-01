Barty et Sinner officialisés, ce n’est pas vraiment une surprise

C’est offi­ciel, 11 mois après son der­nier match, la numé­ro un mon­diale Ashleigh Barty fera son grand retour sur les courts lors de l’ex­hi­bi­tion “A day at the Drive” pré­vue à Adelaïde le 29 jan­vier. Elle y rejoin­dra le gra­tin du ten­nis mon­dial pour deux ces­sions de jeu pré­vues au Memorial Drive Park, une l’après-midi et une en soi­rée, cha­cune pou­vant accueillir 4 000 spectateurs.

Avec Barty, le line-up est désor­mais com­plet : l’Australienne sera accom­pa­gnée chez les dames par Naomi Osaka, Simona Halep et Serena Williams. Tandis que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Dominic Thiem ont été rejoints par le grand espoir ita­lien Jannik Sinner chez les hommes.

Préparez-vous bien, on va se régaler !