Comme le dit si bien notre confrère Benoit Maylin, il y a des routes qu’il faut savoir éviter.

Gaël Monfils, présent à Londres pour parti­ciper à l’UTS, cette exhi­bi­tion au concept fumeux sur invi­ta­tion qui se veut être une vitrine du tennis de « demain » a encore frappé, le Français s’est fait le cheville comme l’on dit alors que l’Open d’Australie est dans 4 semaines.

Un peu comme les ponts du Cambodge, il va pas être simple le chemin du retour pour Monfils qui s’est vrillé la cheville à 4 semaines de l’open d’Australie à l’UTS de Londres… Y’a parfois des routes qu’il faut savoir éviter ! pic.twitter.com/16SrAHl3BY — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 17, 2023

Il y a quelques semaines, la « Monf » avait justifié sa présence à ce show inventé et orga­nisé par Patrick Mouratoglou en expli­quant que « The Coach » lui avait tendu la main alors qu’il était en plein doute.

Coup dur pour Gael Monfils !

Le Français s’est blessé contre Jack Draper, la cheville a tourné sur un appui coup droit. #lequipeTENNIS pic.twitter.com/9QSoFVGAQu — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 16, 2023

C’est bien d’avoir du coeur, mais c’est bien aussi quelque fois de mesurer les risques surtout quand on a fait tous ces efforts pour revenir dans la cour des grands et que l’on a eu une saison éprou­vante et chargée d’émotions.

Heureusement quelques heures plus tard, strappé il reve­nait sur le court pour taper la balle face à Rune, plus de peur que de mal mais cela devrait servir de leçon..