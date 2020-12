L’Open Super 12 d’Auray est devenu avec le temps presque un passage obligé pour devenir un champion comme le prouve le palmarès de l’épreuve.

Ce championnat du monde des – 12 ans a une place de choix dans le calendrier national et international.

Les organisateurs ont donc décidé de ne pas prendre de risque pour l’édition 2021 qui devait se dérouler fin février : « La 36ème édition de l’Open super 12 devait se dérouler du 27 février au 7 mars 2021. Le climat sanitaire actuel a, comme pour bon nombre d’autres manifestations sportives, provoqué beaucoup d’incertitudes et donc de nombreuses interrogations, de plus dans ces circonstances particulières, les consignes fonctionnelles données par l’organe sportif de tutelle à savoir Tennis Europe ne permettent pas d’organiser un tournoi dans une dimension sportive internationale et populaire à l’identique des précédentes éditions et par là même de satisfaire pleinement les contrats partenariaux et publicitaires. Or la réalisation d’un tel évènement nécessite 6 mois de préparation et le bouclage d’un budget estimé à 150 000 €, montant provenant exclusivement de partenariats sportifs, institutionnels et locaux, puisque le tournoi a cette particularité d’offrir la complète gratuité sur toute sa durée. Pour mémoire, lors de la 35 ième édition pas moins de 1200 spectateurs ont assisté aux finales. Face à cet environnement conjoncturel c’est la raison et ce la mort dans l’âme, qui nous guide à prendre la décision d’annuler l’Open super 12 2021 de reporter la prochaine édition à 2022«