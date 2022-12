Tête d’af­fiche de l’Open BLS de Limoges qui a lieu cette semaine, Alizé Cornet a répondu aux ques­tions de France 3 régions. Notamment inter­rogée sur les retours à propos de l’écri­ture son premier roman, La Valse des jours, aux éditions Flammarion, la 36e joueuse mondiale semble agréa­ble­ment surprise.

« Je suis vrai­ment très fière de ce premier roman, et des retours que j’ai eus. J’étais curieuse de savoir ce que je valais en tant que roman­cière. Et je pense que, passés les premiers a priori un peu néga­tifs sur le fait qu’une joueuse de tennis puisse écrire un roman, j’ai vrai­ment eu des retours incroyables. Et moi dans ma vie person­nelle, ça m’apporte un équi­libre, vrai­ment impor­tant. Ça me permet de prendre un peu de distance. Un peu de recul par rapport au tennis, et c’est vrai que pendant des années, j’ai eu tendance à être un petit peu trop la tête dans le guidon à vouloir trop bien faire. A me mettre beau­coup de pres­sion. Donc c’est vrai que l’écriture m’a apporté, un équi­libre, et fina­le­ment un bien être dont j’avais besoin, pour mieux jouer. »