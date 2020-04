L’Equipe consacre une belle double page au « StanPairo » et c’est mérité tant les deux champions nous livre un show sympathique et convivial. Notre confère Quentin Moynet est donc allé logiquement interroger l’Avignonnais qui garde la même fraîcheur qu’en ligne : « Cela met un peu de bonne humeur dans cette période difficile. Le but du StanPairo, c’est que les gens nous regardent, nous écoutent et apprennent à nous connaître mieux en buvant un coup. Si ça aide certains à faire passer le temps plus vite pendant le confinement, c’est bien non ? On se chambre pas mal. Stan aime bien envoyer des piques assez dures (sourires). On passe un bon moment, on se rappelle des bons souvenirs du circuit. Il y a aussi des joueurs qui passent nous dire bonjour pendant le live, Auger-Aliassime, Cecchinato, Garin… »