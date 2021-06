Jim Courrier a récem­ment comparé Novak Djokovic à Lewis Hamilton. Pour l’Américain, les exploits de Nole seraient semblables à ceux du pilote anglais qui domine la Formule 1 depuis une petite décennie. Une analogie qui a fait plaisir au Djoker. En confé­rence de presse après sa victoire facile contre Ričardas Berankis (6–1, 6–4, 6–1), le natif de Belgrade s’est amusé de cette compa­raison. Il a plai­santé sur sa conduite, tout en préci­sant qu’il consi­dère Hamilton comme une source d’inspiration.

« Je respecte beau­coup Lewis, tout ce qu’il accom­plit dans sa carrière et dans sa vie privée, toutes les œuvres cari­ta­tives qu’il mène pour la protec­tion des animaux, pour la défense des droits des animaux notam­ment. Il y a tout un panel d’ac­tions qui sont sources d’ins­pi­ra­tion pour moi et bon nombre de spor­tifs. Je ne veux pas parler de ma conduite, parce que ce serait très gênant, fran­che­ment ! Je ne peux pas dire à quel point je conduis, si je conduis bien, si je dois mentionner Lewis dans la même phrase. J’aime conduire vite, mais je dois aussi respecter les limites de vitesse en matière de course. En matière d’ana­logie avec mon jeu et les voitures de Formule 1, c’est forcé­ment très agréable de l’en­tendre. J’aime bien être comparé, forcé­ment, car c’est flat­teur d’être comparé à lui. »