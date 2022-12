Plus d’un an après son reten­tis­sant exploit lors de l’US Open 2021, Emma Raducanu a logi­que­ment intégré le mythique Livre Guinness des records publié une fois par an et recen­sant une collec­tion de records du monde reconnus au niveau international.

En deve­nant la première joueuse quali­fiée, hommes et femmes confondus, à remporter un tournoi du Grand Chelem dans l’ère Open, la Britannique avait à l’époque réalisé un authen­tique exploit salué par les spor­tifs du monde entier.

Rappelons égale­ment que Raducanu a remporté ses 10 matchs à New‐York sans perdre le moindre set. Ce que situe un peu plus la portée de son exploit.