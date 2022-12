Après être revenu sur son année 2022 compli­quée mais loin d’être déce­vante, Jannik Sinner a été inter­rogé par nos confrères italiens d’Ubitennis sur ses apti­tudes sur gazon après son magni­fique parcours à Wimbledon lors de l’édi­tion 2022 où il s’in­cliné de peu face à Novak Djokovic en quarts de finale.

« En fait, je n’avais jamais gagné un match sur cette surface et j’avais très peu d’ex­pé­rience. Au lieu de cela, j’ai battu des joueurs très forts comme Wawrinka, Isner et Alcaraz, avant de perdre en cinq sets contre Djokovic, qui a remporté le tournoi pour la septième fois. La compa­raison avec Agassi est un énorme compli­ment. Je ne me fixe pas de limites, mon objectif est d’aug­menter encore plus la confiance de jouer sur l’herbe, plus je la connais et plus on pourra devenir amis. »