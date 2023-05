Sara Errani s’est quali­fiée pour le second tour mais ses larmes étaient celle d’une profonde tris­tesse comme elle l’a expliqué avec beau­coup de sincérité.

« C’était un match plus que diffi­cile, aujourd’hui a été une journée très dure. Hier soir ma grand‐mère est décédée, je me suis réveillé avec cette nouvelle. J’ai fina­le­ment quand même réussi à entrer sur le court, à me battre, à rester là… et au final je suis parvenur à gagner, je ne sais même pas exac­te­ment comment. Ma grand‐mère regar­dait tous mes matchs, évidem­ment cette victoire est pour elle. C’est dur d’être loin de chez soi quand ces choses arrivent, loin de mes parents, de ma mère. D’un côté, je suis désolé d’être ici, je ne devrai pas être là »