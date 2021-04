Comme le rapporte le quoti­dien le Matin, le Maestro a des vrais soucis. Son gigan­tesque chan­tier à Rapperswil‐Jona au bord du lac de Zurich est à l’arrêt. En effet, la construc­tion de sa maison de rêve n’en­chante ni une asso­cia­tion de défense de l’en­vi­ron­ne­ment, ni les auto­rités locales.

En cause, un mur qu’il faudrait détruire et surtout des roseaux présents dans une zone protégée.

Pour parvenir à conti­nuer à bâtir son « château », il semble donc que le Maestro doit très vite revoir sa copie.

Comme quoi, on peut être la plus grande star de son pays et ne pas faire fina­le­ment ce que l’on veut. La démo­cratie suisse est l’une des plus effi­ciente en Europe et le pays va surement encore le démon­trer sur cette affaire. Chez nos voisins helvé­tiques, le dialogue prime plutôt que le bras de fer.

Au final, il est donc probable que Roger parviendra norma­le­ment à ses fins mais sans passer en force car là‐bas comme sur un court, ce n’est pas forcé­ment la bonne tactique.