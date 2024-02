Lors d’une entre­tien accordé à Sky Sport, Frances Tiafoe a joué au jeu des compa­rai­sons entre les diffé­rents sports. Pour lui, les choses sont claires, le tennis est la disci­pline la plus dure. Tout le monde ne sera pas forcé­ment d’ac­cord avec lui.

« Pour moi, le tennis est le sport le plus diffi­cile qui soit, et ce pour de nombreuses raisons. Les balles, par exemple, sont beau­coup plus petites que dans d’autres sports, ce qui exige une très bonne coor­di­na­tion entre les mains et les yeux. Une autre raison est qu’au tennis, il n’y a pas d’hor­loge, il n’y a pas d’autres sports où vous ne savez pas quand vous allez finir de jouer »