S’exprimant chez nos confrères de France24, Daniil Medvedev a dévoilé au final l’unique raison pour laquelle il a choisi Gilles Simon : « J’ai pensé à Gilles Simon pour plusieurs raisons. Il connaît bien le tennis. Cela se voit et surtout il était capable de me battre et de me faire sentir mal sur le court », a déclaré Medvedev, qui a perdu trois de ses quatre confron­ta­tions avec Simon avant que le Français ne décide de mettre sa raquette dans un placard. Tour le monde du tennis a main­te­nant hâte de voir l’at­ti­tude de Gillou quand il sera au bord du court dans la box du joueur russe.