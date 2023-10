Henri Leconte sort « encore » un livre : Balles Neuves, aux éditions Marabout (17,90 €).

Difficile de comprendre tout à fait sa démarche car au final on n’ap­prend rien de vrai­ment nouveau surtout si on le compare à son très réussi : Je voulais vous dire, aux éditions Plon paru en 2004, il y a donc presque 20 ans.

On retiendra quand même ce passage qui peut servir de conseil à un certain Stefanos Tsitsipas, en couple avec Paula Badosa et en grande perte de vitesse dans ses résul­tats depuis cette idylle.

« Que les choses soient claires : je ne renie rien. J’assume mes choix et leurs consé­quences. Mais aujourd’hui, j’en tire des ensei­gne­ments autre­ment plus réalistes qu’au­tre­fois. Comme tout le monde, j’adore être amou­reux. Aussi loin que remontent mes souve­nirs, depuis toujours j’ai ressenti le besoin d’être aimé. Avec cette parti­cu­la­rité que je peux faci­le­ment laisser à l’autre, quand je l’idéa­lise, la conduite du couple, au point parfois de délé­guer les grands choix de notre vie commune. Avec ma première épouse, c’est exac­te­ment ce qui va se passer. Et pour rien vous cacher, avec les deux autres aussi ! Malheureusement, cela ne s’ac­com­mode pas forcé­ment aux impé­ra­tifs inhé­rents à une carrière de sportif de haut niveau. Et pour m’en convaincre, j’al­lais devoir le payer au prix fort. »