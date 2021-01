L’entraîneur de Ons Jabeur s’é­tait déjà fait remar­qué en par­cou­rant 5km dans sa chambre d’hô­tel. Les deux com­pères ont réci­di­vé. Comme d’autres joueurs, la Tunisienne s’en­traîne en frap­pant dans un mate­las. Et lorsque son coach lui demande de frap­per la balle plus fort, Ons a confon­du « hit » et « eat » (man­ger en fran­çais). Heureusement pour la 30ème joueuse mon­diale, la balle était en chocolat…Beau jeu d’actrice !