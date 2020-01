Lors d’un tournoi du Grand Chelem, tous les joueurs et joueuses doivent se présenter dans une salle de conférence de presse à l’issue de leur rencontre. L’Américaine Kristie Ahn (92e), qui a été battue par Caroline Wozniacki au premier tour (6-1, 6-3), s’est retrouvée seule, sans journaliste. L’intéressée a alors tenu à immortaliser le moment.

Got asked some tough questions in the presser today 😂 pic.twitter.com/Qak3JDYIwV

— Kristie Ahn (@kristieahn) January 20, 2020