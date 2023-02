Lundi, Rafael Nadal était nommé pour la neuvième fois aux Laureus World Sports Awards pour le prix du meilleur sportif de l’année 2022. Un record pour un joueur de tennis.

En concur­rence avec les joueurs du PSG Kylian Mbappe et Lionel Messi, mais aussi Max Verstappen (Formule 1), Armand Duplantis (saut à la perche) et Stephen Curry (Basket, NBA), l’homme aux 22 titres du Grand Chelem avait en démontré une fois de plus toute son humi­lité en affir­mant que le joueur argentin méri­tait ce titre.

Touché par cette décla­ra­tion, Lionel Messi a direc­te­ment répondu à Rafa avec un beau message posté dans sa story Instagram.

« Venant d’un sportif aussi grand que toi, cela me laisse sans voix. Merci beau­coup, tu le mérites égale­ment pour la façon dont tu te bats chaque fois que tu entres sur le court. Tu es un gagnant. Nous avons beau­coup en commun. La vérité est que tout le monde le mérite cette année ! », a écrit le récent vain­queur de la Coupe du monde de football.

El tenista español Rafael Nadal y el futbo­lista argen­tino Lionel Messi inter­cam­biaron elogios luego de ser nomi­nados al premio Laureus a Mejor Deportista del Año. pic.twitter.com/is4FXw8kkh — CANCHA (@reformacancha) February 22, 2023

On ne se lasse pas de ces échanges entre légendes.