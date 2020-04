Quelques fois, il faut laisser un peu de temps pour livrer quelques révélations. C’est souvent d’ailleurs dans les biographies des joueurs que l’on apprend des choses extravagantes.

C’est le cas dans celle de James Blake qui s’intitule : Breaking Back. Le joueur américain révèle que son agent n’avait pas apprécié qu’il se rase les cheveux pour soutenir son père atteint d’un cancer lui expliquant que cela allait nuire à son image et à ses contrats publicitaires

« Je savais que mon apparence était ce qui intéressait IMG et que ma coiffure « rasta » plaisait à tout le monde. Quand j’ai évoqué l’idée de me raser la tête Carlos Fleming, mon agent, m’a dit que c’était une mauvaise idée, qu’il était entrain de négocier un nouveau contrat avec Nike, qu’il cherchait aussi de nouveaux sponsors et que tous adoraient mon style avec mes dreadlocks. Finalement je l’ai quand même fait car je voulais être solidaire de mon père. Et lui n’a pas trouvé mieux de dire à un journaliste : « Quand James se rase, je sais que je vais perdre au moins un million de dollars. »