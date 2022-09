L’ancien joueur, ex‐37 mondial, trois fois fina­liste sur le circuit ATP, trouve que l’aven­ture de Jules Marie en tant qu’in­fluen­ceur est inno­vante mais qu’elle peut aussi poser question.

« Que l’on ne se méprenne pas sur mes inten­tions. Je trouve simple­ment que demander un soutien via des cagnottes en expli­quant qu’une année sur le circuit repré­sente environ plus de 150.000 euros, c’est un peu excessif. Cela repré­sente beau­coup d’argent par rapport à des frais clas­siques. Il y a donc des choses qui me dérangent dans la démarche de Jules Marie. Après, j’ai aussi conscience que ses vidéos ont un coût et je ne remets d’ailleurs pas en cause leur qualité. Sa démarche de montrer l’en­vers du décor est clai­re­ment inté­res­sante pour les passionnés. Je dis juste qu’une saison sur ce circuit ne coûte pas ce prix là. D’autre part, c’est bien d’avoir un objectif élevé, mais atteindre le cut pour les quali­fi­ca­tions pour Roland‐Garros quand on est 500ème Octobre, ce n’est pas évident, et surtout ce n’est pas simple­ment une ques­tion de moyens finan­ciers. J’aurai été lui, j’aurai surtout cherché à gonfler mon team avec un coach, car pour progresser c’est souvent une bonne solution »

NB : Dans un souci d’être complet sur le sujet nous avons contacté le frère de Jules Marie qui s’oc­cupe des rela­tions avec les médias. Pour l’ins­tant, notre demande n’a pas été validée.