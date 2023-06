Dans une inter­view accordé au Telegraph, Marion Bartoli est revenue sur sa dépres­sion lors­qu’elle était sous l’emprise de son ex‐conjoint. Comme elle l’ex­plique, c’est le tennis qui lui a sauvé la vie.

« La victoire à Wimbledon m’a donné la vie, cette menta­lité de ne pas aban­donner. En tant que cham­pionne, vous devez être têtue et croire en ce que vous faites jusqu’à ce que vous l’ob­te­niez. Je pense que c’est cette obsti­na­tion qui m’a aidée à sauver ma vie, parce que j’étais telle­ment déprimée que la vie n’avait plus de sens pour moi. Le tennis m’a vrai­ment sauvé. Le fait d’être sur le court, dans un endroit où je me sentais bien, entourée de gens qui voulaient le meilleur pour moi, m’a aidé à me recons­truire psycho­lo­gi­que­ment. Les gens disent : ‘Tu as essayé de revenir et tu as échoué’, mais ce n’était pas du tout un échec. L’objectif n’était pas de me faire revenir sur le terrain pour jouer profes­sion­nel­le­ment, l’ob­jectif était de me faire revenir à la vie. »