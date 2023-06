Dans une inter­view chez nos confrères de Sportskeeda, l’an­cien et mythique entrai­neur de Serena Williams, Rick Macci, s’est confié sur le fait que Novak Djokovic allait dépasser Roger Federer en tant que meilleur joueur de tous les temps sur gazon si le Serbe venait à remporter Wimbledon lors de cette édition 2023.

« Mais oui, s’il gagne, il est le plus grand joueur de tous les temps sur gazon, la façon dont il peut défendre, mais c’est son mouve­ment, le mouve­ment est le joker, vous savez, le meilleur. Comme je l’ai dit à tout le monde, Federer était le meilleur, Rafa était le meilleur, mais Djoker est le meilleur. S’il gagne ce tournoi, il sera consi­déré comme le plus grand joueur de tous les temps sur gazon et il n’a pas encore fini. Et n’ou­bliez pas qu’il n’a pas joué quelques‐uns de ces Grands Chelems à cause de la pandémie, à cause de l’obli­ga­tion de se faire vacciner. Donc, s’il gagne celui‐ci, vous pouvez l’en­té­riner. C’est le meilleur. »