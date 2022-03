Quelques jours après que l’ATP ait décidé de retirer le drapeau et les symboles de la Russie à côté du nom de tous les joueurs russes du clas­se­ment mondial, Daniil Medvedev et Karen Khachanov ont été contraints de faire de même sur la biogra­phie de leur compte Instagram, qui faisait appa­raitre un drapeau russe, d’après une source au sein de l’ATP rapporté par Sputnik.

Ainsi, le nouveau numéro 1 mondial et son compa­triote ont depuis supprimé leur drapeau afin de ne pas brus­quer les insti­tu­tions qui semblent prêtent à tout pour faire la chasse « au russe ». Une esca­lade de plus dans cette vengeance occi­den­tale, en espé­rant que cela n’aille pas plus loin…