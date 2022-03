Ancien 162e mondial en simple et désor­mais consul­tant tennis pour Sky Sports, Barry Cowan est revenu sur l’une des nouvelles impor­tantes de cette semaine : la troi­sième colla­bo­ra­tion entre Andy Murray et l’en­traî­neur Ivan Lendl. Et selon, lui Lendl n’aura plus du tout le même rôle que lors de ses deux précé­dentes missions.

« Je pensais en réalité que le prochain entraî­neur d’Andy Murray serait quel­qu’un qu’il connaî­trait, quel­qu’un avec qui il serait à l’aise. Chaque fois que Murray a nommé un nouvel entraî­neur, il a toujours fait atten­tion aux moindres détails. Quand il a engagé Lendl pour la première fois, c’était très intel­li­gent. Lendl était là pour les 1 ou 2 % supplé­men­taires dont il avait besoin dans les plus grands matchs. La situa­tion est diffé­rente main­te­nant, il est à un stade tota­le­ment diffé­rent de sa carrière. Je pense que Lendl va apporter un peu plus de calme par rapport à ce qu’Andy veut accomplir. »