Dans une superbe inter­view donnée à Racquet Magazine, Gaël Monfils a expliqué clai­re­ment qu’elle avait été son rôle notam­ment lorsque la guerre a éclaté entre la Russie et l’Ukraine.

« C’est incroyable la force qu’elle peut tirer pour son pays qui souffre. Au début, je pense qu’elle a expliqué que ce n’était pas facile du tout pour elle parce qu’elle a de la famille là‐bas. Il y avait cette peur et cette anxiété qu’elle avait tous les jours. Donc mon rôle était d’être là pour qu’elle puisse s’ap­puyer un peu sur moi, autant qu’elle le voulait. J’essaie d’être là pour ma femme. Nous sommes une équipe, et je sais qu’elle a ses moments de déprime. J’essaie juste d’être là et d’être un socle fort et solide pour elle quand elle en a besoin »