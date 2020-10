Rafael Nadal est un passionné de sports général, et notamment de golf. Dès que la période est un peu plus calme sur le circuit ATP, il en profite pour pratiquer le golf. Et selon Marca, le Majorquin a même atteint un niveau professionnel. « Nadal s’est tellement amélioré que son handicap actuel est déjà de 0,3 », explique le média madrilène. Le handicap permet d’estimer le niveau d’un joueur de golf. Le handicap maximum est de 54 pour les enfants et 36 pour les adultes. Et Nadal est à…0,3 ! A noter que les golfeurs professionnels n’ont pas de handicap. Donc s’il participait à un tournoi professionnel, Rafa n’aurait même pas d’avantage pour combler un écart de niveau car celui-ci serait trop peu important.

Ce week-end, il a terminé deuxième au V Test Hexagonal Circuit à Calvià. Il avait également atteint la quatrième place aux Baléares.

Sacré Nadal…