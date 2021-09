Nos collègues de We Are Tennis ont eu la très belle idée de confec­tionner, pour l’ins­tant virtuel­le­ment, des cartes à jouer avec des joueurs et joueuses de tennis.

Sous le même modèle que des cartes Pokémon par exemple, les joueurs disposent de points de vie ainsi que des coups d’at­taque faisant plus ou moins de dégâts.

On peut par exemple voir que Federer, Nadal, Djokovic et Serena Williams sont logi­que­ment les plus forts avec des dégats comme le fameux SABR pour le Suisse, le Banana Shop pour Rafa ou encore le retour Cosmic pour Nole.

Des cartes qui devraient à coup sûr plaire aux fans.