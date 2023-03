Emma Raducanu a décidé de prendre une déci­sion radi­cale pour tenter de pouvoir s’isoler vraiment.

« Après l’Open d’Australie, j’ai supprimé WhatsApp et Instagram de mon télé­phone et, depuis, je vis dans mon coin. J’ai l’im­pres­sion que, parfois, on traverse des périodes où l’on a envie de se replier sur soi‐même, mais j’étais très satis­faite de ma vie sans cela. J’ai appris que, quoi que vous fassiez, que vous fassiez le bien ou le mal, les gens s’en pren­dront à vous quoi qu’il arrive »