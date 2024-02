Toujours très actif sur son compte Twitter avec lequel il parle beau­coup de poli­tique, Andy Roddick a raconté une anec­dote inédite et assez effa­rante à propos d’un voyage en Russie lors d’une rencontre de Coupe Davis en 2006.

En effet, l’an­cien numéro 1 mondial a expliqué avoir été dépouillé par un poli­cier afin d’éviter la prison.

« Je me suis fait voler par un poli­cier dans la rue en Russie en 2006, lorsque nous y étions pour la Coupe Davis. C’est une histoire vraie. Il s’est approché de moi et m’a demandé : ‘Combien d’argent avez‐vous ?’ J’ai dit : ‘300 dollars’. Il m’a simple­ment dit de lui donner ou d’aller en prison. J’ai payé et il est reparti. Pas d’émo­tion. Transactionnel. Je n’y suis jamais retourné. À l’époque je n’ai pas pensé (à rendre cela publique), Je voulais faire mon travail et sortir de là en toute sécu­rité. Je ne voulais pas faire de bruit. »