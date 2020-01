Fan inconditionnel de Rafael Nadal, Andrey Rublev est l’homme en forme de ce début de saison avec neuf victoires de rang. Le Russe est aussi un vrai fan de Rafael Nadal. Lors de la dernière finale de l’US Open en 2019, il a eu un vrai souci d’autant qu’il est pote avec Daniil Medvedev : « Daniil est un bon ami donc c’était très dur de faire un choix (rires). Je ne savais pas qui encourager car je ne voulais pas « trahir » Rafa (rires). En fait, au final, je dormais quand le match a commencé et à ma surprise générale quand je me suis réveillé, ils jouaient la 5ème manche. Je me suis donc contenté de regarder la fin du match tranquillement ».