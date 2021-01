Ces derniers jours, le Japon enregistre une flambée de cas de coronavirus. Prévus en 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo avaient été reportés en août 2021 afin de laisser passer cette épidémie. Sauf que celle-ci est loin d’être maitrisée et les J.O 2021 pourraient être purement et simplement annulés car l’organisation n’a pas les moyens de reporter une nouvelle fois cet évènement.

Dans des propos rapportés par EssentiallySports, un professeur en politique de Tokyo tire la sonnette d’alarme : « Le public japonais est déjà de plus en plus enclin à s’opposer à l’organisation des Jeux olympiques cet été, et l’état d’urgence renforce la perception qu’il s’agit d’une cause perdue », a déclaré Koichi Nakano.

Une mauvaise nouvelle pour toute la communauté du sport mondial ainsi que celle du tennis. Roger Federer, qui a fait de cette compétition une de ses priorités, aussi bien d’un point de vue sportif qu’économique, pourrait accuser le coup si cette information venait à être confirmée par les autorités japonaises. Rappelons que le Suisse vise toujours une première médaille d’or en simple et en cas d’annulation, il serait très improbable de le voir s’aligner sur les prochains J.O d’été prévus à Paris en 2024.