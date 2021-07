Si Stefanos Tsitsipas a eu du mal à digérer sa finale perdue contre Novak Djokovic à Roland‐Garros, il est à Tokyo avec de grandes ambi­tions. Pour ses grands débuts, le Grec aura affaire à l’Allemand Philipp Kohlschreiber (112e).

« Ce sera un beau match, avec un duel de revers très inté­res­sants. Je l’ai déjà affronté à l’oc­ca­sion et je sais que je dois jouer de manière agres­sive et intel­li­gente. J’aime le court, je consi­dère qu’il est diffi­cile de trouver un meilleur cadre pour jouer au tennis. C’est dommage qu’il n’y ait pas de public, mais mon esprit et mon corps sont prêts à aller cher­cher les médailles », a assumé Stefanos Tsitsipas. Reste à savoir si discours sera le même après avoir jouer dans les condi­tions actuelles à Tokyo, dont se sont plaint Daniil Medvedev et Novak Djokovic.