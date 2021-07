Andy Murray a réalisé le gros coup ce samedi du tableau double messieurs avec son parte­naire Joe Salisbury en sortant l’une des paires favo­rites Nicolas Mahut – Pierre‐Hugues Herbert. Vainqueur des Jeux Olympiques en simple en 2012 et 2016, il commen­cera par défendre son titre dimanche tôt contre Felix Auger‐Aliassime.

« J’aime les condi­tions ici en termes de jeu sur le court et tout. Évidemment ce ne sera pas facile contre Felix mais j’ai bien joué durant les matchs d’en­traî­ne­ment que j’ai eus et évidem­ment ce match de ce samedi me donne de la confiance », a assuré le Britannique, qui au contraire de Novak Djokovic ou Daniil Medvedev, ne semble pas affecté par la chaleur ou l’humidité.