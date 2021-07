Alexander Zverev s’est promené lors de ses deux premiers tours à Tokyo. Mais après avoir battu tran­quille­ment Yen‐Hsun Lu et Daniel Elahi Galan, l’Allemand sait évidem­ment que le plus dur est à venir. Le niveau de l’ad­ver­sité va augmenter dès les 8es face à Nikoloz Basilashvi.

« J’ai bien joué et je me sens à l’aise sur le terrain, mais je sais que les rivaux et les matchs vont être plus diffi­ciles à partir de main­te­nant. De toute façon, je dois conti­nuer à jouer de la même manière et même faire mieux chaque jour car mes prochains adver­saires ne vont pas me laisser jouer comme ça. En fait, c’est ce que tentent de faire les meilleurs joueurs. Ils trouvent toujours le moyen de perturber votre rythme », a affirmé Alexander Zverev en confé­rence de presse.

Pour rappel, le numéro 5 mondial pour­rait retrouver Novak Djokovic en demi‐finales.