Dans un entre­tien donnée au New York Times, Björn Borg revient sur l’état du tennis actuel. Sans être nostal­gique, le Suédois dresse un bilan prag­ma­tique de la situation.

« Ils frappent la balle plus fort. C’est beau­coup plus épui­sant de jouer comme ils le font. Il y a aussi l’as­pect télé­vi­suel. Ce sont de grandes stars. Le tennis est devenu l’un des plus grands sports au monde et ils ont une grande respon­sa­bi­lité. Ils doivent inspirer les gens et promou­voir le sport. C’est diffé­rent d’une star du foot­ball. Vous n’avez pas à promou­voir votre sport. Mais si nous parlons de leur célé­brité, alors ils doivent faire du bon travail. Ils comprennent tous qu’aucun joueur n’est plus impor­tant que le sport lui‐même »