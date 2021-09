Entraîneur de la Team Europe, Bjorn Borg s’est dit très heureux et honoré de coacher à nouveau cette équipe avec qui il n’a toujours pas perdu une seule édition de la Laver Cup. Avec une équipe composée de Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Berrettini, Ruud et Lopez, la légende suédoise ne pouvait pas être plus comblé pour défier la Team World.

« Tout d’abord, je tiens à dire que je suis très heureux d’être avec mon équipe ici. Ils repré­sentent l’avenir du tennis. Nous sommes prêts à nous serrer les coudes dans un esprit d’équipe et nous avons déjà envie de jouer ce week‐end. Peu importe qui joue, car la concur­rence sera très rude et les six joueurs sont de grands joueurs de tennis. Team World a aussi une bonne équipe et ils vont sûre­ment essayer de nous battre cette fois. Je pense que ce sera une compé­ti­tion inté­res­sante et qu’il y aura de bons matchs. »