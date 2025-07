C’est offi­ciel ! Casper Ruud va inté­grer le team Europe aux cotés d’Alcaraz, Zverev et Rune. Il reste donc à Yannick Noah un joueur à dési­gner et un rempla­çant. On rappelle que la prochaine édition aura lieu à San Francisco du 19 au 21 Septembre.

Call it a streak, Casper Ruud 🇳🇴is retur­ning to represent Team Europe for the fifth conse­cu­tive time.



Casper has played in every edition since his debut in Boston 2021, this time under the newest Team Europe Captain Yannick Noah.#LaverCup | @CasperRuud98 pic.twitter.com/HIPwumZYBC