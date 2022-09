Aux commen­taires du match entre Novak Djokovic et Frances Tiafoe samedi soir, Fabrice Santoro a poussé un coup de gueule très surpre­nant au sujet du dernier match de Roger Federer.

« Quelque chose m’a un peu dérangé. On a vécu une soirée mémo­rable, on a pleuré, on a tous vibré. J’ai reçu des centaines de messages, tout le monde a versé sa larme. J’ai vécu ce double inten­sé­ment, car ça jouait bien au tennis, c’était le scénario idéal, on est arrivé dans le super tie‐break où Roger et Rafa ont mené 9–8. Quand même, Sock et Tiafoe n’auraient-il pas pu donner un point ? Ce n’était pas faire offense que de leur laisser un point. Personne ne l’aurait vu, on parle d’une exhi­bi­tion, c’est le dernier match de Roger. Je ne leur demande pas de laisser gagner Roger pendant deux heures. Si on avait écrit le scénario, il n’aurait pas pu être mieux que ça. 9–8, service Roger. Laisse‐le frapper un coup droit gagnant » a expliqué Fabrice.

Il est assez diffi­cile de partager l’opi­nion du Français, d’au­tant que le moment a été « magique » parce qu’il était authen­tique. Gagner ou perdre ce match était un détail.