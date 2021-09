De passage en confé­rence de presse suite à sa victoire sur John Isner, Alexander Zverev a dévoilé une anec­dote très inté­res­sante lors­qu’il était sur le court. Alors que toute son équipe, dont son capi­taine Bjorn Borg, lui disait de prendre un peu plus de recul pour retourner les service du géant améri­cain, Federer, présent en tribune, lui conseillait exac­te­ment l’inverse.

« Toute mon équipe voulait que je recule sur les retours de service alors que Roger, qui était placé juste derrière moi, me disait l’in­verse et d’avancer sur mes retours, j’étais confus. À la fin, je ne savais plus qui écouter. Soit j’écoute huit personnes sur le banc, soit j’écoute 20 Grands Chelems là‐bas. En fin de compte, j’ai gagné, donc c’est le plus important. »