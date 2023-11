Depuis Wimbledon, et sa victoire incroyable, la comète Alcaraz a perdu un peu vitesse et les résul­tats ne sont plus toujours au rendez‐vous.

Certains pensent que c’est la finale de Cincinnati où il a fondu en larmes après sa défaite face à Djokovic qui est le point de départ de cette petite dépression.

Il est vrai que cet après‐midi, Carlos était très loin de son meilleur niveau.

Créatif par défaut, sans viva­cité, Alcaraz a commis beau­coup trop de fautes pour pouvoir dominer un Zverev de retour.

Les quelques sourires lâchés par l’Espagnol l’ont été par dépit notam­ment sur le passing de revers incroyable de Sascha à 0–15 à 5–4.

Ce passing d’Alexander Zverev, à 0–15, au moment de servir pour le match, est abso­lu­ment fantas­tique. 🔥



Pour le reste, il faut bien avouer que l’on est un peu inquiet pour Carlitos car sa joie de vivre sur le court était plus qu’un atout, elle a été remplacée par « une soupe à la grimace » qui ne lui ressemble pas.

Il va falloir très vite réagir et pour­quoi pas en rempor­tant les deux prochains matchs.