On veut bien croire que Roger Federer prenne le temps avec ses conseillers en commu­ni­ca­tion de rédiger le message le plus effi­cace possible mais on aurait aimé qu’il salue rapi­de­ment le 23ème titre de Novak Djokovic.

Dans ce registre, la rapi­dité de Rafael Nadal à féli­citer le Serbe confirme évidem­ment le fair play légen­daire du cham­pion espagnol.

Roger Federer a un palmarès incon­tes­table et il a apporté une dimen­sion tactique et esthé­tique à ce sport qui est inestimable.

Maintenant qu’il est à la retraite et qu’il sillonne le monde pour faire perdurer sa légende, il devrait aussi de temps en temps ne pas se faire prier pour féli­cite ses anciens adver­saires d’au­tant que son aura reste intacte malgré l’écart qui existe main­te­nant entre son palmarès et celui du Serbe.