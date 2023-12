Dans le numéro 87 qui sera dans le réseau ce lundi, la rédac­tion de We Love Tennis a exprimé ses voeux pour 2024. On a donc sélec­tionné l’un d’entre eux, celui qui nous semble le plus urgent. En effet, Ons mérite de marquer l’his­toire, c’est une certitude.

Pour mille raisons, la « ministre du bonheur » Ons Jabeur mérite vrai­ment de marquer son nom dans l’histoire de ce sport en soule­vant enfin un trophée en Grand Chelem. On pensait que cette année allait être la bonne à Wimbledon, mais elle est passée à côté, rattrapée par ses émotions. Il faut dire que la pres­sion existe et elle est énorme, car c’est tout un peuple qui attend ce sacre. Ons doit donc pouvoir rester dans sa bulle quinze jours de suite, ce qui n’est pas toujours simple quand on voit le nombre de fans qu’elle draine, et fina­le­ment la forme de respon­sa­bi­lité qu’elle a acquise en deve­nant la spor­tive arabe la plus soutenue au monde.