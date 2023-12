De passage lors du dernier épisode du podcast « Armchair Expert with Dax Shepard », la quin­tuple lauréate en Grand Chelem Maria Sharapova a fait quelques confi­dences sur l’im­por­tance de sa mère lors­qu’elle a connu le succès.

« Ma mère ne se souciait pas vrai­ment de savoir si j’étais numéro 1 ou 300 mondiale, elle voulait que je reste curieuse et humble. Ma mère voulait que je comprenne que le battage média­tique n’est pas réel, qu’il ne faut pas y croire et qu’il faut travailler dur, et que les fruits de son travail fini­ront par appa­raître sous diffé­rentes formes, et qu’il ne s’agit pas seule­ment d’être numéro un dans le monde. »